İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyaret edeceği tarih açıklandı

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin daha önce Kasım ayında Türkiye ziyareti ertelenmiş, konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.

İran Haber Ajansı, ertelenen ziyaretin Ocak ayı içerisinde yapılacağını bildirdi. Planan ziyaretin 2024 Ocak ayının ilk hafta gerçekleşmesinin beklenildiği bildirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız 20 ile 21 Aralık günlerinde Tahran’ı ziyaret etmiş, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakıri ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Reisi’nin Türkiye ziyareti hakkında da görüş alışverişi yapıldığı öğrenildi. Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, mevkiidaşıyla verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Öte yandan, Türkiye ile İran arasında Astana toplantısı gündemde. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız’ın Tahran ziyaretinde Astana toplantısının da gündeme geldiğini belirtti. Kenani, “Yeni Astana toplantısının ne zaman yapılacağını tam bilmiyorum. Türkiye ile ortak meselelerimiz çerçevesinde görüştüğümüz konulardan biri de Suriye ve Astana süreciyle ilgiliydi. İki ülkenin farklı düzeylerde ve üst düzeydeki temaslarda su kaynakları ve ortak sınır nehirleri de her zaman görüşülmüştür” dedi.