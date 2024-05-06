Keçiören Belediyesi'nin borcu 1 milyar 755 milyon lira çıktı. Altınok 10 milyon demişti

31 Mart yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mesut Özarslan, önceki belediye yönetiminden kalan belediye borcunu açıkladı.

Özarslan, “Belediyemizin borcunu geldiğimiz günden beri noktası virgülüne kadar hesaplattık. 1 milyar 755 milyon 519 bin 103,73 TL Keçiören Belediyemizin birebir borcu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Keçiören’in eski belediye başkanı Turgut Altınok, belediyeyi 10 milyon TL borç ile CHP’li Mesut Özarslan’a devrettiğini duyurmuştu.

Özarslan, belediyenin borcunu geldikleri günden beri noktası virgülüne kadar hesaplattıklarını ve bugün itibarıyla da borçları bütün Keçiören halkının görmesi için hem belediye binasına hem kalede, hem şelalede, hem billboardlara astıklarını ifade etti.

ÖZARSLAN KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NİN BORÇLARINI AÇIKLADI

Özarslan, "Noktası virgülüne kadar okuyorum" diyerek Keçiören Belediyesi’nin borçlarını şu sözlerle açıkladı, “1 milyar 755 milyon 519 bin 103,73 TL Keçiören Belediyemizin birebir borcu bulunmaktadır."

Özarslan, bir önceki belediye başkanı AKP’li Turgut Altınok’un “10 milyon TL borçla belediyeyi devrediyoruz” dediği sözleri hatırlattı.

Özarslan, Turgut Altınok’un altında çalışan elemanların Altınok’a yanlış bilgiler verdiği belirterek, asmış oldukları tabelaları ve bildirimleri iyi incelemelerini istediklerini, belediyenin borcunun açıkladıkları rakam olduğunu, bunları didaktik olarak noktası, virgülüne kadar açıkladıklarını ifade etti.