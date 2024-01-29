İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Pakistan’a gitti

Kaynak: İHA
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Pakistan’a gitti
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesi ve Pakistan arasında yükselen tansiyonun ardından Pakistan’a gitti.

İran’ın Pakistan’da bulunan Ceyşu'l Adl isimli örgütün iki üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirmesinden sonra iki ülke arasında gerilim arttı.

İki ülke arasında yaşana karşılıklı saldırılardan günler sonra İran’dan Pakistan’a üst düzey ziyaret düzenlendi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ikili görüşmeler yapmak üzere Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'nin daveti üzerine Pakistan’a gitti. İran Dışişleri Bakanı, bir günlük ziyareti kapsamında güvenlik, ekonomi ve ticaret konularını ele alacak. Nur Khan hava üssünde Pakistanlı yetkililer tarafından karşılanan Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Jilani'nin yanı sıra Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar ile görüşmesi bekleniyor.

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İran 16 Ocak’ta Pakistan’da terör unsurlarını etkisiz hale getirdiğini açıklayarak füze saldırıları gerçekleştirdi. Pakistan ise bir gün sonra Tahran Büyükelçisini geri çağırarak ülkesinde bulunan İran’ın İslamabad Büyükelçisi’nin ise bir süre geri dönmeyeceğini bildirdi. Saldırılara karşılık Pakistan da 18 Ocak’ta İran sınırındaki bir bölgeyi füzelerle vurdu. Gerilim kısa sürdü be her iki ülke de sağduyu mesajları verdi. Daha sonra yapılan açıklamalarda ise büyükelçilerin 26 Ocak’a kadar görevlerine döneceği bildirildi.

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