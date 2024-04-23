İran gerilimi Netanyahu’yu güçlendiriyor

Ekim ayında Hamas’ın İsrail’e gerçekleştirilen saldırıların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi geleceği belirsiz kabul ediliyordu. Netanyahu’nun muhalifleri, güvenlik zafiyetinden onu sorumlu tutuyordu ancak, geçtiğimiz hafta İran ve İsrail arasında yaşanan çatışma bu durumu değiştirdi.

ANKETLERDE ARADAKİ FARKI KAPATIYOR

Netanyahu’nun küresel çaptaki itibarı, Gazze’deki insanlık dramı nedeniyle azalmış olsa da, İran gelimi Netanyahu’yu, Hamas saldırısının ardından en güçlü durumuna getirdi. Netanyahu’nun aşırı sağcı koalisyonu, ülke içinde yapılan anketlerde ana muhalefet bloğunun gerisinde kalmaya devam ediyor fakat yapılan son anketlerde, ekim ayından beri aradaki fark yarıdan fazla azaldı.