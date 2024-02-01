İran ile İsrail'i karşı karşıya getirecek saldırı

Irak'taki İslami Direniş adıyla açıklama yapan grup, İsrail’de bulunan Hayfa Limanı’na İHA’lar ile saldırdıklarını duyurdu ve Suriye üzerinden gerçekleştirilen saldırı hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Hayfa Limanı'na İHA'larla saldırı düzenlendiği ve İsrail'e yönelik eylemlerin devam edeceği vurgulandı.

İSRAİL'İN STRATEJİK NOKTALARINI HEDEF ALIYORLAR

Irak'taki İran destekli Şii milisler, genellikle Suriye tarafındaki Golan Tepeleri'ne yakın bir noktadan İsrail'in stratejik liman kentleri, askeri noktaları ve altyapısına yönelik füze ve İHA saldırıları düzenliyor.