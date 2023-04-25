İran ile Suudi Arabistan ilişkileri normale dönüyor

İran yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerin yeniden başladığı açıklandı.

İran ile Suudi Arabistan ilişkileri normale dönüyor

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Emin, İran ile Suudi Arabistan arasında 7 yıl aradan sonra yeniden diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin ardından bu ülke ile ticari ilişkiler sürecine ilişkin bilgi verdi.

İranlı Bakan, "İran ile Suudi Arabistan arasında ticaretin başlamasıyla birlikte Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığındaki arkadaşlarımız mal ihraç etme sürecini başlattı" dedi.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Tahran-Riyad arasında ortak ticaret odası kurulmasının gündemde olduğunu ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerini ilerletmek için gelecek ay Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı. (AA)

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