İran'dan İsrail'e karşı iş birliği görüşmesi

İran ile Umman arasında yapılan görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı İslam ülkeleri arasında işbirliği ele alındı.

İran'dan İsrail'e karşı iş birliği görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı İslam ülkeleri arasında işbirliği konularını istişare etti.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi ile Umman Sultanı bin Tarık arasında yapılan telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı İslam ülkeleri arasında işbirliği konuları ele alındı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği "barbarca suçları" kınayan Reisi, "Siyonistlerin saldırganlığının caydırılmasında ve Filistin milletinin yasal haklarının gerçekleştirilmesinde hiç şüphesiz tüm İslam ülkelerinin işbirliği, yoldaşlığı ve fikir birliği etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran ile ilişkilerin düzeyinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının önemini vurgulayan Umman Sultanı bin Tarık da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Umman lideri, "Filistinlilerin yasal hakları tahakkuk edene kadar Filistin meselesinde ısrarcı olacaklarını" belirtti.

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