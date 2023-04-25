İran'ın, Rusya'ya binlerce top mermisi sağladığı iddia edildi

Editör: Serkan Talan

Wall Street Journal'ın belgelere ve kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran, Hazar Denizi üzerinden Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya büyük miktarda cephane tedarik etmek için bir koridor oluşturdu.

ABD gazetesi, "Orta Doğu'daki yetkililere göre, Rus gemileri, Ukrayna'daki askeri çatışmalara ikmal yapmak için Hazar Denizi üzerinden çok sayıda İran top mermisi ve diğer mühimmat taşıyor" dedi.

Gazete, "geçtiğimiz altı ayda, kargo gemileri İran'dan Rusya'ya 300.000'den fazla top mermisi ve milyonlarca mermi taşıdı" iddiasında bulundu.