İran'ın, Rusya'ya binlerce top mermisi sağladığı iddia edildi

ABD basınında yer alan iddialara göre İran'ın Ukrayna ile yaşanan savaşta kullanılması için Rusya'ya top mermisi sağladığı iddia edildi.

İran'ın, Rusya'ya binlerce top mermisi sağladığı iddia edildi

Editör: Serkan Talan

Wall Street Journal'ın belgelere ve kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran, Hazar Denizi üzerinden Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya büyük miktarda cephane tedarik etmek için bir koridor oluşturdu.

ABD gazetesi, "Orta Doğu'daki yetkililere göre, Rus gemileri, Ukrayna'daki askeri çatışmalara ikmal yapmak için Hazar Denizi üzerinden çok sayıda İran top mermisi ve diğer mühimmat taşıyor" dedi.

Gazete, "geçtiğimiz altı ayda, kargo gemileri İran'dan Rusya'ya 300.000'den fazla top mermisi ve milyonlarca mermi taşıdı" iddiasında bulundu.

Orta Doğulu yetkililer, Hazar Denizi'ni geçerek Rusya'ya ulaştığı bilinen son silah sevkiyatının 140 metrelik Rus kargo gemisi Rasul Gamzatov ile mart ayı başlarında İran'dan ayrıldığını aktardı. Geminin, daha önce de bildirilmeyen 2.000 top mermisi içeren 1.000 konteyner taşıdığı belirtildi..

İlgili Haberler
ABD 11 İranlı yetkiliye yaptırım kararı aldı
ABD 11 İranlı yetkiliye yaptırım kararı aldı
İran'da başörtüsü kavgası: 1 ölü
İran'da başörtüsü kavgası: 1 ölü
İran'dan İsrail'e karşı iş birliği görüşmesi
İran'dan İsrail'e karşı iş birliği görüşmesi
İran ve Suudi Arabistan normalleşme sürecine giriyor
İran ve Suudi Arabistan normalleşme sürecine giriyor
Öne Çıkanlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Son Haberler
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi Güncel
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Muş'ta 'Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin' diye futbol takımı kuruldu. Şampiyon oldular Spor
Muş'ta 'Genç kızlar erken yaşta evlendirilmesin' diye futbol takımı kuruldu. Şampiyon oldular
Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz' Güncel
Tarım Bakanı Türk çiftçisine ABD'li firmanın tohumlarını dağıttı. Hani 'yerli ve milliydiniz'
Uzmanı açıkladı. Kronik hastalıklara mucize tedavi Sağlık
Uzmanı açıkladı. Kronik hastalıklara mucize tedavi
Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor Magazin
Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor
Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor Dünya
Ukrayna güçleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor
İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı Dünya
İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı