İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı

Editör: Özge Ceren Çimen

İki yıldan fazla tutuklu kaldıktan sonra Ocak ayında serbest bırakılan İranlı muhalif gazeteci Keyvan Samimi yeniden tutuklandı.

7 4 yaşındaki Keyvan Samimi, Aralık 2020'den beri "ulusal güvenliğe karşı komplo kurmak " suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 26 Ocak'ta tahliye olmuştu.

Ailesi ise yaptığı açıklamada, " Keyvan Samimi Perşembe günü yeniden tutuklandı ve tutuklanmasından sorumlu servis veya nerede olduğu hakkında bilgimiz yok" dedi.

Samimi, serbest bırakıldıktan sonra, özellikle eski reformcu cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi (1997-2005) olmak üzere birçok aktivist ve siyasi figürle görüşmüştü. Ailesi, Ocak ayında başka bir adli dosyada Keyvan Samimi'nin " ülke güvenliğine karşı örgütlenme " ile suçlandığını açıkladı.

Keyvan Samimi, Ocak 2022'de sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden çıkmış ve evine dönmüştü.