İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı

İki yıldan fazla tutuklu kaldıktan sonra Ocak ayında serbest bırakılan İranlı gazeteci Keyvan Samimi yeniden tutuklandı.

İranlı ünlü muhalif gazeteci yeniden tutuklandı

Editör: Özge Ceren Çimen

İki yıldan fazla tutuklu kaldıktan sonra Ocak ayında serbest bırakılan İranlı muhalif gazeteci Keyvan Samimi yeniden tutuklandı.

74 yaşındaki Keyvan Samimi, Aralık 2020'den beri "ulusal güvenliğe karşı komplo kurmak" suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 26 Ocak'ta tahliye olmuştu.

Ailesi ise yaptığı açıklamada, "Keyvan Samimi Perşembe günü yeniden tutuklandı ve tutuklanmasından sorumlu servis veya nerede olduğu hakkında bilgimiz yok" dedi.

Samimi, serbest bırakıldıktan sonra, özellikle eski reformcu cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi (1997-2005) olmak üzere birçok aktivist ve siyasi figürle görüşmüştü. Ailesi, Ocak ayında başka bir adli dosyada Keyvan Samimi'nin "ülke güvenliğine karşı örgütlenme" ile suçlandığını açıkladı.

Keyvan Samimi, Ocak 2022'de sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden çıkmış ve evine dönmüştü.

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