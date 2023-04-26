İran'da üst düzey din görevlisi öldürüldü

Resmi Irna haber ajansının bildirdiğine göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sözcüsü olarak görev yapan üst düzey bir İranlı din görevlisi, ülkenin kuzeydeki bir vilayette silahlı bir kişi tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü.

75 yaşındaki Abbas Ali Soleimani, ülkenin en yüksek otoritesi olan İran'ın dini liderini seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin 88 üyesinden biriydi.