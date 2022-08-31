﻿İran ithalatta kripto paraya geçtiğini duyurdu: Türkiye etkilenecek mi?

İran’ın Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, ülkenin ithalatıyla ilgili radikal bir karar aldı. Amin tarafından yapılan açıklamalarda İran’ın resmi olarak ithalatta kripto paraya geçileceğini söyledi. Aynı zamanda Amin, yeni yasa ile Dolar ve Euro’nun “ikinci planda” tutulacağı ifade edildi.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Ülkenin hangi sektörlerde kripto para birimlerini kullanacağı şu an için belirsizliğini korumaktadır. Türkiye ile yapılan ekonomik ortaklıkların durumu hakkında da yetkili isimler tarafından açıklama yapılmamıştır.

Kripto para birimleri, bankalar gibi geleneksel kanallar aracılığıyla transfer edilmediği için takip edilmesi oldukça zor olarak bilinmektedir.

İran Ticareti Geliştirme Örgütü lideri Alireza Peymanpak ise tüm riskleri göze alarak yasayı hemen uygulamak istediklerini duyurdu. Peymanpak, “Kripto para birimlerinin ve akıllı sözleşmelerin kullanımı hedef ülkelerle dış ticarette kullanacağız” ifadelerini kullandı.