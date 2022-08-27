Rezidansında şampanya patlatıp şişeyi aşağıya fırlatan İranlı maganda için yeni karar

İstanbul Kartal’da İran uyruklu bir şüpheli evinin balkonunda önce şampanya patlattı ardından şişeyi sokağa fırlattı. Aynı şüpheli otomobili ile seyir halindeyken rastgele havaya ateş açarak tüm bu anları sosyal medyada paylaştı. Yapılanlar sonrası polis harekete geçerek İran uyruklu şüpheliyi yakaladı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

BALKONDA ŞAMPANYA PATLATIP ŞİŞEYİ YOLA FIRLATTI

Olay geçtiğimiz günlerde Kartal’da bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İran uyruklu şahıs, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlatmış ardından aracıyla seyir halinde olduğu sırada rastgele ateş açmıştı. Yaşanan o anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

SEYİR HALİNDEYKEN RASTGELE ATEŞ AÇTI

Kartal’da bulunan bir rezidansta İran uyruklu şüpheli, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlattı. Daha sonra yine sosyal medya hesabından paylaştığı videoda otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtı. Yapılan bu paylaşımlar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yürütülen çalışma sonundan şüphelinin İran uyruklu S.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli S.T. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada silahın U.Ş.’ye ait olduğu belirlendi. U.Ş. de Pendik'teki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.