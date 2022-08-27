27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rezidansında şampanya patlatıp şişeyi aşağıya fırlatan İranlı maganda için yeni karar

Rezidansında şampanya patlatıp şişeyi aşağıya fırlatan İranlı maganda için yeni karar

Kartal’da lüks bir rezidansın balkonunda şampanya patlatıp şişe fırlatan ardından aracıyla seyir halindeyken rastgele ateş açan İranlı uyruklu şahıs, hakkında yeni karar çıktı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 10:02
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 10:10
Takip Et

Kartal’da rezidansta şampanya patlatıp aşağıya şişe fırlatan İranlı şahıs hakkında yeni karar

Rezidansında şampanya patlatıp şişeyi aşağıya fırlatan İranlı maganda için yeni karar
+
Aa
-

İstanbul Kartal’da İran uyruklu bir şüpheli evinin balkonunda önce şampanya patlattı ardından şişeyi sokağa fırlattı. Aynı şüpheli otomobili ile seyir halindeyken rastgele havaya ateş açarak tüm bu anları sosyal medyada paylaştı. Yapılanlar sonrası polis harekete geçerek İran uyruklu şüpheliyi yakaladı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

BALKONDA ŞAMPANYA PATLATIP ŞİŞEYİ YOLA FIRLATTI

Olay geçtiğimiz günlerde Kartal’da bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İran uyruklu şahıs, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlatmış ardından aracıyla seyir halinde olduğu sırada rastgele ateş açmıştı. Yaşanan o anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

SEYİR HALİNDEYKEN RASTGELE ATEŞ AÇTI

Kartal’da bulunan bir rezidansta İran uyruklu şüpheli, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlattı. Daha sonra yine sosyal medya hesabından paylaştığı videoda otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtı. Yapılan bu paylaşımlar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yürütülen çalışma sonundan şüphelinin İran uyruklu S.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli S.T. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada silahın U.Ş.’ye ait olduğu belirlendi. U.Ş. de Pendik'teki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ayı popülasyonu arttı.
27.08.2022 13:48
Ülkeye ayıları doldurmaya devam edin.  
 
Deli Çavuş
27.08.2022 13:00
Lan ne yazayım şimdi? Ülkeyi ne hale getirdin sülü. Az kaldı önce sizi sonra bunları göndereceğim. Ama sen ve suç örgütün içeri bunlar dışarı. Az kaldı çok eğleneceğiz.  
 
Osman
27.08.2022 12:38
Şişeyle biraz oynatıp öyle gönderilmesi gerekirdi, şişenin üstünde  
 
TÜM YORUMLAR (16)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
1
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
2
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
3
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
4
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
5
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
6
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
7
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.