İran Rusya’dan savaş uçakları alıyor

İran, Rusya'dan Su-35 savaş uçakları, Yak-130 eğitim uçakları ve Mi-28 taarruz helikopterleri alımının kesinleştiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
İran Rusya’dan savaş uçakları alıyor

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Mehdi Ferhi, Rusya'dan alınacak savaş uçakları ve helikopter teslimatına ilişkin anlaşmanın sonuçlandığını açıkladı.

Ferhi, "Yak-130 eğitim uçağı, Sukhoi-35 savaş uçağı ve Mi-28 taarruz helikopterinin ülkeye gelişi doğrulandı ve süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haberde, satın alma sözleşmesinin ne zaman sonuçlandığı ve Rusya'dan İran'a kaç adet uçağın ne zaman teslim edileceği bilgisi verilmedi.

Tahran'ın 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu 2020'de kaldırılmıştı. İran bunun ardından Rusya'dan Su-35 uçaklarının tedariki konusunda girişimlere başladığını ve mart ayında savaş uçaklarının satın alma prosedürlerinin tamamlandığını duyurmuştu. Daha sonra temmuz ayında ise Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, satın alma işlemini durdurduklarını ancak gerekli görülmesi halinde yeniden değerlendireceklerini açıklamıştı.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı dördüncü nesil avcı uçağı olarak kullanılıyor.

Rusya'nın Yakovlev şirketi tarafından geliştirilen Yak-130 gelişmiş eğitim uçağı, 4. ve 5. nesil savaş uçağı pilotlarının eğitilmesi için kullanılıyor. Tesnim Haber Ajansı, 2 Eylül'deki haberinde Yak-130'un İran Hava Kuvvetlerine teslim edildiğini açıklayarak, uçağın İran'da bir hava üssündeki görüntülerine yer vermişti.

"Rusya Helikopterleri" şirketinin ürettiği Mi-28 helikopteri de ağır saldırı helikopteri olarak adlandırılıyor.

Ambargolar nedeniyle uzun bir süredir savaş uçağı alımı yapamayan İran'ın Hava Kuvvetleri envanterinde eski ABD yapımı F-4, F-5 ve F-14 ile Rus Mig-29 ve Su-24 savaş uçakları bulunuyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı ortaya çıktı Sağlık
100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı ortaya çıktı
Tescilli güzeller Antalya'da buluşacak. Birlikte podyuma çıkacaklar Magazin
Tescilli güzeller Antalya'da buluşacak. Birlikte podyuma çıkacaklar
İrem Sak'tan Dua Lipa'ya gönderme Magazin
İrem Sak'tan Dua Lipa'ya gönderme
Bir garip kavga. Önce bıçakladılar sonra hastaneye bırakıp kaçtılar Gündem
Bir garip kavga. Önce bıçakladılar sonra hastaneye bırakıp kaçtılar
Karşıyaka'da beklenmedik istifa. 3 yılı bir anda sildi Spor
Karşıyaka'da beklenmedik istifa. 3 yılı bir anda sildi
Hatay’da depremin yıktığı eve 1205 lira elektrik faturası geldi. Vicdansızlığın böylesi Gündem
Hatay’da depremin yıktığı eve 1205 lira elektrik faturası geldi. Vicdansızlığın böylesi
Huzur uygulamasında 5 gözaltı Gündem
Huzur uygulamasında 5 gözaltı