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Küçük Ağrı Dağı beyaza büründü

Türkiye'nin en yüksek dağlarından olan Küçük Ağrı Dağı'na kar yağdı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 11:39
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İran sınırında Iğdır ile Ağrı arasında bulunan 3 bin 896 metre rakımlı Türkiye'nin en yüksek dağlarından olan Küçük Ağrı Dağı'na kar yağdı

Küçük Ağrı Dağı beyaza büründü
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İran sınırında, Iğdır ile Ağrı arasında bulunan 3 bin 896 metre rakımlı dağın zirvesinden 2 bin metresine kadar olan kısmı karla kaplandı.

Dağın yamaçlarında doğal yollarla oluşan huş ormanları da kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Sonbaharın tonları ve beyaz örtüsüyle renklenen Küçük Ağrı Dağı, dronla görüntülendi.

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