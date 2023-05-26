İran sınırındaki güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınır hattına inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı.

Sınır güvenlik duvarında harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler, optik kuleler ve güvenlik duvarıyla kontrol altında tutulan sınır hattında, güvenlik güçleri de insansız hava araçları ile tespit edilen yasa dışı faaliyetlere anında müdahale amaçlanıyor.

SINIR DUVARI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Van-İran arasındaki 295 kilometrelik sınırın 96 kilometrelik bölümüne güvenlik duvarı inşa edildi.

Hendek kazma çalışmalarının da tamamlandığı 96 kilometrelik güvenlik duvarına iki ve üç sıra şeklinde jiletli tel çekildi, belirlenen noktalara termal kameralar yerleştirildi.

Sınırda haberleşme ve gözetleme olmak üzere 103 elektro-optik kulenin inşaatında da sona gelindi.

Kalan 199 kilometrelik sınır hattında da duvar örme, hendek açma ve yol çalışmaları devam ediyor. (AA)