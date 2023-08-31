İran uyruklu şahsın evinde 31 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir ikamette 31 kilogram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili İran uyruklu 1 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
İran uyruklu şahsın evinde 31 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde tespit edilen ikamette yapılan aramada 31 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak İran uyruklu 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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