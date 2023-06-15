İran ve Afganistan aralarında mahkum takası yaptı

İran ve Afganistan arasında mahkum takası yapıldı. İran'da farklı suçlardan tutuklu 180 kişi ülkesi Afganistan'a teslim edilirken, Taliban yönetimi tarafından tutuklanan 4 İranlı da kendi ülkesine teslim edildi.