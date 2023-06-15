İran ve Afganistan aralarında mahkum takası yaptı

İran ile Afganistan arasında mahkum takası gerçekleşti. İran Hükümlü Transfer Komisyonu Başkanı Asker Celaleddin, ülkede farklı suçlardan tutuklu 180 Afganistan vatandaşının serbest bırakılmasına karşılık Afganistan’da tutuklu 4 İran vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı.
Afganistan’ın Herat kentinde bulunan İslam Kale Sınır Kapısı’ndan İran’a giriş yapan 4 İranlı’nın kimlikleri ise açıklanmadı.
İran’ın serbest bıraktığı 180 Afganistan vatandaşının İran’da aldıkları cezalara göre kendi ülkelerinde mahkumiyetlerini sürdürecekleri belirtildi. Afganistan’da serbest bırakılan 4 İran vatandaşının ise uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Taliban tarafından tutuklandıkları ifade edildi.
İran hapishanelerindeki 7 binin üzerinde yabancı uyruklu tutuklunun 6 bin 620’sini Afganistan vatandaşları oluşturuyor.