İran ve İsrail krizi radarda! Dikkat çeken Türkiye detayı

İran’da yeni Cumhurbaşkanının yemin töreni için bulunan Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye kaldığı otelde suikast sonucu öldürüldü. İran Devrim Muhafızları ve Hamas saldıran İsrail’i sorumlu tuttu.

İsrail ile İran arasında başlayan kriz sonrası hava trafiğinin kilitlendiği ortaya çıktı. Hava trafiğinde İsrail ve İran’a uçuşların az çevre ülkelerde hava trafiğinin kilit olduğu görüldü.

TÜRKİYE DETAYI

Öte yandan hava trafiği haritasında Türkiye üzerinde yoğun uçuşların olması dikkat çekti. Özellikle Mersin, Antalya, Bodrum gibi bölgelerde hava trafiği yoğunluğunun olduğu anlaşıldı. Türkiye hava yoğunluğunun fazla olması sosyal medyada viral oldu.

İSRAİL VE İRAN’A UÇUŞLAR AZALDI, HAVA TRAFİK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Öte yandan devletler vatandaşlarına İran ve İsrail’i terk etmesini, yolculuk yapmamasını ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türk Hava Yolları ve Pegasus’ta birçok seferini iptal etti. İsrail'deki hava trafik sistemi yoğun kullanıcı trafiği nedeniyle çöktü.

Yunanistan Havayolları da seferleri iptal etti. Aegean Havayolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv ve Beyrut'a uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.

ABD ise vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyararak sığınakların yerlerini bilmeleri gerektiğini belirtti.

NE OLMULŞTU?

Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın Tahran şehrinde kaldığı otel odasında korumasıyla birlikte saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Haniye’nin ölümünü hem İran Devrim Muhafızları hem de Hamas doğruladı. Her iki taraf da saldırının sorumlusunun İsrail olduğunu belirtti.

İran, 3 günlük yas ilan etti ve kırmızı intikam bayrağını göndere çekti.