İran ve Kazakistan 1 milyar dolarlık tarım ticaretini hedefliyor

İran Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran heyeti Kazakistan ziyaretleri sırasında Almatı ve Astana'da yeni iş ve ortak yatırım fırsatlarının tanıtımı için iki özel iş toplantısına katıldı.

Söz konusu toplantılarda iki taraf, iki ülke arasında ortak tarım işbirliğini kolaylaştırmanın gerekliliklerini tartıştı.

Peyman-Pak, aralarında ülkenin başbakan yardımcısı, ticaret bakanı, tarım bakanı ve Almatı valisinin de bulunduğu Kazak yetkililerle bir araya gelerek meyve ihracatı gibi çeşitli alanlarda yeni işbirliği fırsatlarını tanıttığı görüşmelerde bulundu. Sebze, süt ve su ürünleri ile İran'ın buğday ve et ihtiyacını doğrudan Kazakistan'dan sağladığı bilgisi verildi.

Peyman-Pak ile iki ülke arasında veterinerlik, lojistik, finans ve bankacılık ilişkilerinde yaşanan sorunların çözülmesi, tarım ürünleri ve hayvancılık merkezli ticari sözleşmelere ilişkin garantiler de ele alındı.

Ticaret Geliştirme Komitesi sözcüsü, İran'ın Kazakistan'a yaptığı petrol dışı ihracatın değerinin, mevcut İran takvim yılının ilk ayında (21 Mart-20 Nisan), geçen yılın ilk ayına göre yüzde 67 arttığını açıkladı.

Yetkililer, Kazakistan'ın bu yılın ilk ayında İran'dan 12,5 milyon dolar değerinde petrol dışı mal ithal ettiğini söyledi.

Daha önce bildirildiği gibi, İran'ın Kazakistan'a ihracatının değerinin bir önceki yıla göre geçen İran yüzde 27 arttığı açıklandı.

İran, geçtiğimiz yıl Kazakistan'a 210 milyon dolarlık mal ihraç etmiş ve ülkeden 318 milyon dolarlık mal ithal etmişti.

İran-Kazakistan yıllık ticaretinin değeri de geçen yıl yüzde 20 arttı.