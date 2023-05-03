İran ve Suriye arasında 14 anlaşma imzalandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasında petrol, enerji, ticaret, iskan, hava ve demiryolu taşımacılığı gibi alanlarda "Kapsamlı, Uzun Vadeli ve Stratejik İşbirliği Programı" kapsamında 14 mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı.

İran ve Suriye arasında 14 anlaşma imzalandı

İki ülkenin liderleri, düzenlenen ortak basın toplantısında küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra sömürgeci güçlerin ülkelerin istikrarını baltalaması ve bölme çabaları gibi konuları ele aldı. Esad, sömürge politikalarının hala devam ettiğini belirtirken, Reisi de İran ve Suriye'nin işbirliğinin bölgede istikrar ve barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

İran’ın barışçıl amaçlarla nükleer enerjiye sahip olmasını desteklediklerini dile getiren Esad, Batı’nın İran’ı nükleer enerjiden mahrum bırakmaya yönelik çabalarının dünyanın geri kalanında cehaleti, geri kalmışlığı ve yoksulluğu amaçlayan sömürge politikaları olduğunu ifade etti. Esad, İran ve Suriye’nin dünyada pasif değil, aktif oyuncular olma iradesine sahip olduğunu dikkat çekti.

“Bize güvenlik getirmiyorlar, aksine bölgenin güvenliğini bozuyorlar”

Cumhurbaşkanı Reisi ise, Suriye halkının terör örgütlerin, ABD’nin ve Siyonistlerin karşısında dimdik durduklarını aktararak, “Siyonist varlığın bu bölgedeki hedeflerine ulaşmasına izin vermediklerini takdir ve takdir ediyorum” dedi. Suriye hükümetinin ve halkının yanında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, “Her alanda gelişen ilişkileri ele aldık ve bölge ülkeleri ile aramızdaki ilişkileri geliştirmeye kararlıyız. Bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirme sürecindeyiz ve bunları yabancılar olmadan genişletmenin yollarını arayacağız. Yabancıların varlığı bize kendimizi güvende hissettirmiyor. Bize güvenlik getirmiyorlar, aksine bölgenin güvenliğini bozuyorlar” dedi.

İran’dan Suriye’ye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde en son ziyaret 2010’da, dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından başkent Şam’a gerçekleştirilmişti. Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle İran’dan Suriye’ye üst düzey ziyaret yapılmamıştı.

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