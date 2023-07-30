İran yaptırımlar nedeniyle Çin'den 45 milyar dolar alacağını tahsil edemiyor

İran'da yayımlanan "İtimad" gazetesine konuşan Danışmend, ülkesinin ABD yaptırımları nedeniyle yurt dışından tahsil edemediği alacaklarına dair açıklamalarda bulundu.

Danışmend, "Çin'in İran'a borcu yaklaşık 45 milyar dolar. Bu hala ödenmedi. Hindistan'la da böyle bir sorunumuz var." dedi.

Güney Kore'nin ABD yaptırımlarını bahane ederek 7 milyar dolar borcunu ödemekten imtina ettiğini söyleyen Danışmend, "Irak'ın ödemesi gereken 8 milyar dolardan ABD sadece 2,7 milyar dolarına izin verdi. Bu da önce Umman'a gidecek, orada yine ABD'nin izniyle bazı ürünler İran'a teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Danışmend, sorunun çözümü için Tahran yönetiminin ilkesel kararlar alması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"İran'ın bu sorunu çözmek için öncelikle ABD yaptırımlarının kalkmasına yönelik esaslı bir düşünceye ihtiyacı var. Para transferinin sağlanması için Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelik meselesi ve swap konusu halledilmeli."

İRAN'A ABD YAPTIRIMLARI VE FATF YASASI TARTIŞMALARI

ABD, 2018 yılında eski Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları arttırmış, petrol satışını sınırlandırmıştı.

Washington yönetiminin, İran'a yaptırımlarına gerekçe olarak öne sürdüğü bir diğer konu, kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesini içeren FATF'a üye olmaması. İran'daki muhafazakarlar, ülkenin, "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde yorumladıkları FATF'a üye olma karşısında duruyor.

FATF, Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için Haziran 2019'a kadar süre vermişti. FATF, daha sonra bu süreyi önce Ekim 2019'a, ardından Şubat 2020'ye ertelemişti.

FATF, 21 Şubat'ta, terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı gerekçesiyle İran'ı gri listeden kara listeye aldığını duyurmuştu.

Görev gücü, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.