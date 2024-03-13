İran'a dönmek istemediği için 2 aydır İstanbul'da havalimanında mahsur kalan İranlı akademisyen kadın

Kaynak: DHA
İran'a dönmek istemediği için 2 aydır İstanbul'da havalimanında mahsur kalan İranlı akademisyen kadın
Kanada'da oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, İran'a dönmek istemeyince Ankara'dan ret cevabı alan vize başvurusuyla yaşamını İstanbul Havalimanı'nda sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı, Kanada'da oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani'nin geçici konutu haline geldi. Dr. Kaviani, İran'a dönmek istememesi üzerine Ankara'dan yaptığı vize başvurusuna ret cevabı almıştı. Bu nedenle yaklaşık 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor. Havalimanında geçirdiği süre boyunca hukuki süreçlerle uğraşan ve yaşamını idame ettirmeye çalışan Dr. Kaviani, Türkiye'de kalma hakkı verilmediği için havalimanında kalmak zorunda kaldı.

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