7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı

İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı

Kız okullarında 3 ayı aşkın süredir toplu zehirlenme vakalarının görüldüğü İran'da şimdiye kadar 230 okulda 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği belirtildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 08:37
Takip Et

İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendi

İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı
+
Aa
-

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Asferi, toplu zehirlenme vakalarına ilişkin dün İstihbarat, İçişleri, Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ile Devrim Muhafızları ve polis teşkilatı temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldığını söyledi.

Toplantıda sunulan raporlara değinen Asferi, 30 Kasım 2022'den bu yana 25 eyaletteki 230 okulda 5 binden fazla kız ve erkek öğrencinin zehirlendiğini açıkladı.

Zehirlenmelerin sebebinin tespit edilmesi için çeşitli testlerin yapıldığını belirten İranlı yetkili, zehrin türü ya da kaynağının tespit edilemediğini ve araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

Asferi, yüzde yüz doğrulanmayan bilgilere göre bazı yerlerde çürük meyve kokusuna benzer gaz yayılımı olduğuna yönelik ifadelerin olduğunu belirtti.

Araştırma Komisyonu Üyesi Asferi, Sağlık Bakanlığının olayı ciddi bir şekilde takip ettiğini ve Bakanlıktan gelecek sonuçları beklediklerini sözlerine ekledi.

İRAN'DA KIZ OKULLARINDAKİ ZEHİRLENME VAKALARI

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, şüpheli zehirlenme olaylarını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.

Rejim muhaliflerinin iddiasına göre, toplu zehirlenme vakalarının ardında, kadınların başını çektiği Mahsa Emini gösterilerinin intikamını almak isteyen İran yönetimi içindeki bazı radikal gruplar bulunuyor.

Tahran yönetimine yakın kaynaklar ise olayda, halkı yönetime karşı kışkırtmayı amaçlayan rejim karşıtı unsurların parmağının bulunduğunu öne sürüyor. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
2
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
3
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
4
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
5
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
6
﻿Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
﻿Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Japonya'da H3 roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi
﻿Japonya'da H3 roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi
﻿Japonya'da H3 roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi
﻿Premier Lig'de çılgın maç
﻿Premier Lig'de çılgın maç
﻿Premier Lig'de çılgın maç
﻿Rüyada kerpiç görmek ne demek? Rüyada kerpiç görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada kerpiç görmek ne demek? Rüyada kerpiç görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada kerpiç görmek ne demek? Rüyada kerpiç görmenin anlamı nedir?
﻿İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı
﻿İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı
﻿İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.