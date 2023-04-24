İran'da başörtüsü kavgası: 1 ölü

İran’ın Kirman eyaletinde yerliler ve tatilciler arasında çıkan başörtüsü kavgasında bir kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İran'da başörtüsü kavgası: 1 ölü

İran'ın Kirman eyaletinde tatilciler ile ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin mezarını ziyaret eden bir grup arasında başörtüsü nedeniyle çıkan kavgada bir kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde tatilcilerin uğrak noktası olarak bilinen Şehzade Mahan parkına gelen turistler ve ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin mezarını ziyaret eden bir grup arasında kavga çıktı.

İran basınında yer alan haberlere göre tatilciler, kendilerini uygun şekilde başörtüsü takmadıkları gerekçesiyle uyaran gruba taş attı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bazı tatilciler arabalara sığınırken, bir kişi ise kafasına aldığı yumruk darbesiyle baygınlık geçirdi. Kirman Valisi Ali Babayi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çıkan kavgada ne yazık ki 59 yaşındaki bir kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kavganın nedenine ilişkin ayrıntılar daha sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı.

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