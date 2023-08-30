Marmaray'da başörtülü kadına çirkin saldırı

İstanbul'daki Marmaray'da iddiaya göre bir kadın, yanında oturan başka bir kadının başörtüsünü açmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş ise yaşanılanlara tepki gösterdi.

Marmaray'da başörtülü kadına çirkin saldırı

Akşam saatlerinde Marmaray'da meydana gelen bir olay kameralara yansıdı.

İddiaya göre birlikte oturan kadınlardan biri, yanında oturan kadının başörtüsünü açmaya çalıştı.

Bu sırada ise yaşananlara tanık olan genç, başörtüsünü çıkartmaya çalışan kadına tepki gösterdi.

basortusu-ic.jpg

"SENİN GİYİMİNE KARIŞIYOR MUYUM?"

Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin lan sen?" diyerek tepki gösterdi.

Bu tepki üzerine kadın ise "Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

İlgili Haberler
Demokrat Partili İlay Aksoy: Başörtüsü bir ‘tercihin’ simgesi olmalıdır, siyasi partinin rozeti değil
Demokrat Partili İlay Aksoy: Başörtüsü bir ‘tercihin’ simgesi olmalıdır, siyasi partinin rozeti değil
İran’da başörtüsü yasağı sertleşiyor
İran'da bu kez "başörtüsü zorunluluğuna" destek gösterisi yapıldı
İran'da bu kez "başörtüsü zorunluluğuna" destek gösterisi yapıldı
İran'da başörtüsü kavgası: 1 ölü
İran'da başörtüsü kavgası: 1 ölü
Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
AKP’li Belediye 125 asgari ücreti tek öğünde yedirdi Güncel
AKP’li Belediye 125 asgari ücreti tek öğünde yedirdi
Sacha Boey stattan seccade ile çıktı. Müslüman oldu iddialarını da beraberinde getirdi Spor
Sacha Boey stattan seccade ile çıktı. Müslüman oldu iddialarını da beraberinde getirdi
Atatürk'ün kızlarından flaş Atatürk mesajı. Zehra Güneş'in maç sonu yaptığı konuşma gündem oldu Spor
Atatürk'ün kızlarından flaş Atatürk mesajı. Zehra Güneş'in maç sonu yaptığı konuşma gündem oldu
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 terörist teslim oldu Güncel
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 terörist teslim oldu
İstanbul Valisi Davut Gül: Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz Güncel
İstanbul Valisi Davut Gül: Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz
AKP'nin 12 yılda 7 milyar TL harcadığı projesi hala bitmedi Güncel
AKP'nin 12 yılda 7 milyar TL harcadığı projesi hala bitmedi
TIR, kamyonet ile otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Güncel
TIR, kamyonet ile otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı