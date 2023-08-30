Marmaray'da başörtülü kadına çirkin saldırı

Akşam saatlerinde Marmaray'da meydana gelen bir olay kameralara yansıdı.

İddiaya göre birlikte oturan kadınlardan biri, yanında oturan kadının başörtüsünü açmaya çalıştı.

Bu sırada ise yaşananlara tanık olan genç, başörtüsünü çıkartmaya çalışan kadına tepki gösterdi.

"SENİN GİYİMİNE KARIŞIYOR MUYUM?"

Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin lan sen?" diyerek tepki gösterdi.

Bu tepki üzerine kadın ise "Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdiği görüldü.