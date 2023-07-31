İran'da başörtüsü takmayan kadınların tedavi edilmemesi istendi. İranlı hukukçu sert tepki gösterdi

İran’da yayın yapan “etemadonline” haber sitesine göre; İranlı hukukçu Ali Müctehidzade, İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Kurumunun, Sağlık Bakanlığı ile Tıp Bilimleri Üniversitesine gönderdiği, başörtülü olmayan kadınlara tıbbi hizmet verilmemesi yönündeki yazıyı gördüğünü ifade etti.

Müctehidzade, başörtülü olmayan kadınlara sağlık hizmetinin verilmemesini “hukuka savaş açmak” olarak nitelendirdi.

"HUKUK İLMİNE AÇIKÇA AYKIRIDIR"

Bu tür bir olayın yönetim sistemi için çok tehlikeli olduğunu ve kötü sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Müctehidzade, “Beylere sormanız lazım, bu eylemden dolayı biri ölürse sorumlusu kimdir? Acaba milletvekilleri mi, İyiliği Emretme Kurumunun yöneticileri mi, Sağlık Bakanlığının sorumluları mı? Acaba vatandaşlara sorun yaratmanın sorumluluğunu almaya hazır olan var mı?” ifadelerini kullandı.

Müctehidzade, Tahran eyaletinin adli makamlarının ve savcılarının bu tür mektupları yazanları “yargılayabileceğine inandığını” belirterek, “Çünkü bu tür eylemler milletin temel ilkelerine ve hukuk ilmine açıkça aykırıdır. Bu kişiler ve hareketler resmen hukuka savaş açmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYANLARA HİZMET VEREN CEZALANDIRILIYOR

Bu tür mektup ve uygulamaların ülkedeki “kanunları itibarsızlaştırmak” anlamına geldiğini dile getiren Müctehidzade, bazı kişi ve hareketlerin, “uygulanması toplumu karıştıran ve huzursuzluğa sürükleyen katı kuralları onaylamaya çalıştığını" kaydetti.

Diğer yandan, İran’da başörtüsü zorunluluğuna uymayan kadınlara hizmet verdiği gerekçesiyle fırın, eczane, market ve alışveriş merkezi gibi birçok iş yeri mühürlendi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Gilan eyaletinde başını örtmeyen kadınlara hizmet verdikleri gerekçesiyle iki banka müdürü hakkında dava açıldı.

Gilan eyaletinin Lengerud Genel ve Devrim Savcısı Haşim Mirhüseyni, yöneticilerin, başörtüsü takmayan kadınları hizmet vermeden önce uyarmaları, söz konusu kişilerin uyarıyı dikkate almaması durumunda ise polise haber verilmesi gerektiğini belirtti.