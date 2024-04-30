Özgür Özel anayasaya uyum garantisi istedi. Numan Kurtulmuş ile yeni anayasa görüşmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptı. Meclis’te gerçekleşen görüşme sonrası Kurtulmuş ve Özel ortak açıklama yaptı.

"KARARI MECLİS VERECEKTİR"

İlk sözü alan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa yapım süreciyle ilgili “Hep beraber bir yol alacağız” dedi.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Müzakereyle bir süreç oluşturulması fikrini ifade ettim. Benim dikkat ettiğim husus, anayasının içeriğiyle ilgili şimdiye kadar bir cümle konuşmadık. Önce yapılacak işin usullerinin tespit edilmesi ve sonucu olarak doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir.

Partilerin anayasaları olmaz. Anayasa teklifleri olur. Anayasa yapım süreci ile iligli görüşlerini aldım. Benim için yapıcı bir görüşme oldu. Hep beraber bir yol alacağız.

Kararı Meclis verecektir. Bu Meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir. Yeni anayasayla ilgili toplumsal mutabakat arıyoruz.

Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar."

"MÜZAKERE ORTAMI ŞART"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise görüşmede konuşulanları partinin yetkili organlarında konuşacaklarını belirterek “Bugün insanların yoksulluk, açlık gibi üst düzeyde beklentileri varken, yeni bir anayasa beklentisi taleplerinin neresindedir?” dedi.

Özel'in açıklamaları ise şöyle:

"Ben kendisinin Meclis Başkanlığına aday olduktan itibaren her zaman görüşebileceğimizi söyledim. Bugün de bir ziyaret yaparak bizlerle görüşlerini paylaştık. Yeni anayasayla ilgili açık bir müzakere ortamı şart. Anayasa ile ilgili görüşleri partimizde değerlendireceğiz.

Bugün insanların yoksulluk, açlık gibi üst düzeyde beklentileri varken, yeni bir anayasa beklentisi taleplerinin neresindedir? Onu bir tartmak lazım. Anayasaya uyacaksak değiştirelim. En iyisini yapalım, sonra uymayalım. Bu sözümün başkana ait olmadığını herkes bilsin. Geçen sefer de en iyisi yapıldı, ama uyulmadı. Uyulmuyor. Mevcut Anayasaya tam uyum beklemek hakkımızdır. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik

Siyasiler el sıkıştırmazsa siyaset düşmanları el oluşturmaya başlar. El sıkışılacak müzakere edilecek. Sorumlu olduğumuz kitleler için de mücadele edilecek. Bu el sıkışma demokrasiye inananların yapması gereken bir şey."