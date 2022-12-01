İran'da bir siyasetçi darbedildi

Eghtesadonline haber sitesine göre, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhammed Mehdi Beradaran, İran'ın başkenti Tahran'da evine girmek üzereyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda sert bir cisimle başı ve bedeninin çeşitli bölgelerinden darbe alarak yaralanan Beradaran'ın olay yerinde baygınlık geçirdiği ifade edildi.

Beradaran'ın olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.