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İran’da kutlamalarda 26 kişi ölürken 4 bin 368 kişi yaralandı

İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 26 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 368 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 14:06
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İran’da Çarşamba Suri’de 26 kişi ölürken 4 bin 368 kişi yaralandı

İran’da kutlamalarda 26 kişi ölürken 4 bin 368 kişi yaralandı
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İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında, ülke genelinde 26 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 368 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, "Çarşamba Suri" kutlamalarında meydana gelen olaylara ilişkin bilgi verdi.

Miadfer, "Yaşanan kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 368 kişi yaralandı." dedi.

Ölümlü kazaların çoğunun Tahran, Tebriz, Hamedan, Urumiye, Kazvin ve Fars eyaletlerinde yaşandığını dile getiren Miadfer, yaralanma olaylarında bu yıl, geçen yıla göre yüzde 22 oranında artış yaşandığını kaydetti.

İran'da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da Nevruz 21 Mart'ta başlıyor. (AA)

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