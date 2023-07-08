İran’da karakola saldırı: 1 polis öldü

İran'ın Zahidan kentinde bir karakola gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti.

İran’da karakola saldırı: 1 polis öldü

İHA

İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kentinde 16 numaralı karakola 4 kişilik silahlı bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Sistan ve Belucistan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, saldırının yerel saatle 07.15’te düzenlendiğini belirterek, “4 kişiden oluşan kimliği belirsiz silahlı bir grup karakol binasına el bombası atarak saldırdı. Ardından güvenlik güçlerimiz aynı şekilde saldırganlara karşılık verdi ve çıkan çatışmada 1 polis memuru hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi ise çatışmada ayrıca 3 saldırganın öldürüldüğünü aktardı.

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