İran'da nefes kesen yarışta şampiyon Persepolis

İran'da nefes kesen bir şampiyonluk yarışı yaşandı. Tahran ekipleri Persepolis ile İstiklal arasında son haftaya taşınan müthiş kapışmanın galibi Persepolis oldu.

Son haftaya 1 puan önde giren Persepolis, Mes Rafsancan ile Azadi Stadyumu'nda oynadığı müsabakayı 85. dakikada Gürcü oyuncusu Giorgi Gvelesiani'nin attığı golle 1-0 kazandı. Persepolis, 68 puanla sezonu şampiyon tamamladı.

Deplasmanda Peykan'a karşı oynadığı maçı 2-0 kazanan İstiklal ise 67 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.

Öte yandan Tebriz ekibi Traktör de ligin son haftasında Sanat Neft'i 3-0 mağlup ederek, 54 puanla sezonu dördüncü sırada kapattı.