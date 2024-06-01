İran'da nefes kesen yarışta şampiyon Persepolis

Kaynak: Haber Merkezi / AA
İran'da nefes kesen yarışta şampiyon Persepolis

İran Süper Ligi'nde şampiyon son hafta belli oldu. Persepolis mutlu sona ulaştı.

İran'da nefes kesen bir şampiyonluk yarışı yaşandı. Tahran ekipleri Persepolis ile İstiklal arasında son haftaya taşınan müthiş kapışmanın galibi Persepolis oldu.

Son haftaya 1 puan önde giren Persepolis, Mes Rafsancan ile Azadi Stadyumu'nda oynadığı müsabakayı 85. dakikada Gürcü oyuncusu Giorgi Gvelesiani'nin attığı golle 1-0 kazandı. Persepolis, 68 puanla sezonu şampiyon tamamladı.

Deplasmanda Peykan'a karşı oynadığı maçı 2-0 kazanan İstiklal ise 67 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.

Öte yandan Tebriz ekibi Traktör de ligin son haftasında Sanat Neft'i 3-0 mağlup ederek, 54 puanla sezonu dördüncü sırada kapattı.

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