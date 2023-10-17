İran'da peş peşe deprem: 5,6 ile sallandı

İran, güne iki depremle başladı. Fin ilçesinin 5,3 büyüklüğündeki depremle sallanması sonrası, Hürmüzgan eyaletine bağlı Farğan ilçesinde ise 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Farğan ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.39'da kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.