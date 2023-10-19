Ahmet Ercan büyük deprem beklediği ili açıkladı. Herkes İstanbul’a odaklanmıştı

Editör: Özge Ceren Çimen

AFAD'ın yayınladığı bilgilere göre, dün İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkezi ise Bayındır olarak duyuruldu. Deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'nın bazı ilçelerinden de hissedildi.

Deprem sonrası uzmanlar bölgeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından uyarı yaptı.

Ercan bölgede 6.5 büyüklüğünde deprem olabileceğinin altını çizdi.

Ercan şunları kaydetti:

İzmir Bayındır Yakacık olan M4.3'lük 10.5 kilometrede olan deprem göçüntülü depremdir. Bu bölge M6.5 üretebilir. Ne var ki bu küçük depremin öncü olduğuna ilişkin bilgi yoktur.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: "BÖLGE GERİLİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür de depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Görür, “Yakacık-Bayındır/İzmir’de 4.3 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes Grabeni içerisinde ve grabenin kuzey kanadında. Bu bölge biliyorsunuz N-S geriliyor. Zaman zaman bu büyüklükte depremler oluyor. Geçmiş olsun, sevgiyle” ifadelerini kullandı.