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İran’da protestolara katılan 14 yabancı uyruklu tutuklandı

İran’da güvenlik güçleri tarafından aralarında ABD, İngiliz ve Fransız vatandaşlarının da bulunduğu 14 yabancı uyruklu Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösterilerde rol aldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 23:50
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İran’da protestolara katılan 14 yabancı uyruklu tutuklandı

İran’da protestolara katılan 14 yabancı uyruklu tutuklandı
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İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gerilim sürüyor. İran medyasında yer alan haberlere göre, İran güvenlik güçleri tarafından ABD, Rusya, Avusturya, Fransa, Birleşik Krallık ve Afganistan vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 14 yabancı uyruklu protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

İran İstihbarat Bakanlığı, 30 Eylül’de Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, İsveç ve Hollanda vatandaşları da dahil olmak üzere gösterilerde rol aldığı tespit edilen 9 yabancı uyruklunun tutuklandığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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