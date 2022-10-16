İran'da protestoların şiddeti artıyor... Siyasi tutukluların bulunduğu hapishanede yangın ve silah sesleri

İran’ın Tahran’da, “Başörtüsünü kurallara uygun takmadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümünü ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde yoğun olarak siyasi tutukluların bulunduğu Evin Hapishanesi’nde çatışma ve siren sesleri duyuldu.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda ise hapishane içerisinde yangın çıktığı görüldü.

İran’ın resmi ajansı IRNA, bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktığını yazdı. Ajans tutuklularla gardiyanlar arasında arbede çıktığını eklerken cezaevinde kontrolün sağlandığını iddia etti.