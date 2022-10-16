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  • İran'da protestoların şiddeti artıyor... Siyasi tutukluların bulunduğu hapishanede yangın ve silah sesleri

İran'da protestoların şiddeti artıyor... Siyasi tutukluların bulunduğu hapishanede yangın ve silah sesleri

İran’ın başkenti Tahran’da siyasi tutuklamalarla bilinen Evin Hapishanesi’nde yangın çıktığı ve yerleşkeden silah sesleri geldiği belirtildi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 00:29
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İran'da siyasi tutukluların bulunduğu hapishanede yangın ve silah sesleri

İran'da protestoların şiddeti artıyor... Siyasi tutukluların bulunduğu hapishanede yangın ve silah sesleri
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İran’ın Tahran’da, “Başörtüsünü kurallara uygun takmadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümünü ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde yoğun olarak siyasi tutukluların bulunduğu Evin Hapishanesi’nde çatışma ve siren sesleri duyuldu.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda ise hapishane içerisinde yangın çıktığı görüldü.

İran’ın resmi ajansı IRNA, bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktığını yazdı. Ajans tutuklularla gardiyanlar arasında arbede çıktığını eklerken cezaevinde kontrolün sağlandığını iddia etti.

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