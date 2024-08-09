İran’da uçak düştü

Düzenleme: Kaynak: AA
İran’da uçak düştü

İran'ın Elburz eyaletinde sivil bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İran’ın Elburz eyaletinin Nazarabad ilçesinde sabah saatlerinde 2 kişilik sivil bir eğitim uçağı düştü. İran'ın Elburz eyaletinde sivil bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Uçağın düşüş sebebi ise henüz bilinmiyor.

Alborz Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehdi Mehrvar konuyla ilgili açıklama yaparak "Bu eğitim uçağının pilotu hastaneye kaldırıldı ve ne yazık ki diğer yolcu da hayatını kaybetti” dedi.

SON ZAMANLARDA NE OLDU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail ve İran arasındaki gerilim yükseldi. Hamas saldırıdan İsrail’i, sorumlu tuttu. Haniye’nin öldürülmesi dünya çapında da gündem oldu.

Olaylar sonrasında devletler taraflarını belli ederkej ABD F-22 Raptor savaş uçaklarını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına göndererek bölgeye konuşlandırdı.

İran intikam bayrağını göndere çekerek 3 gün yas ilan etmişti.

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