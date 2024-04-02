İran'dan İsrail'e tehdit. Eller tetikte

Kaynak: AA
İran'dan İsrail'e tehdit. Eller tetikte
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şam’da bulunan konsolosluk binasına İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırının cevapsız kalamayacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran’ın Şam’da bulunan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirilmesine ilişkin bir yazılı açıklama yayınladı.

1920x1080-cmsv2-6d89773f-661b-549e-8103-b73129d937ef-8345482.webpİsrail'in İran konsolosluğuna gerçekleştirdiği füze saldırısının bir terör suçu ve uluslararası hukukun ağır ihlali olarak değerlendiren Reisi, "Siyonist rejim, direniş cephesi savaşçılarının inanç ve iradesi karşısında aldığı yenilgiler ve başarısızlıklardan sonra kendini kurtarma mücadelesinde kör suikastları gündemine almaya başladı" açıklamasında bulundu.

Reisi, Tel Aviv yönetiminin, bu eylemlerle amacına ulaşamayacağını söyledi ve "Direniş cephesinin her geçen gün güçlendiğine ve özgür ulusların bunların gayrimeşru doğasına karşı duyduğu tiksinti ve nefrete tanık oluyoruz. Bu korkakça suç cevapsız kalmayacaktır" ifadelerini kaydetti.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, dün yaptığı açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından bir hava saldırısı gerçekleştirildiği ve saldırıda Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi’nin de aralarında bulunduğu 7 yetkilinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Son zamanlarda Suriye’de İran'a ait hedeflere birçok kez hava saldırısı gerçekleştiren İsrail, saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

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