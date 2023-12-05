İran'dan kaçak akaryakıt operasyonu

İran, 12 bin litrelik kaçak akaryakıt taşıyan 17 tekneye el koydu

KAYNAK: İHA
İran'dan kaçak akaryakıt operasyonu

İran, Umman Körfezi açıklarında toplam 12 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 17 tekneye el konulduğunu, 12 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

İran, Umman Körfezi kıyısındaki Çabahar kenti açıklarında kaçakçılık yapan teknelere yönelik operasyon düzenledi. Çabahar Deniz Üssü Komutanı Ali Hacetpur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, kaçakçılara yönelik tedbirlerin arttırıldığını ve bu kapsamda önemli miktarda kaçak akaryakıt tespit ettiklerini söyledi.

Hacetpur, "Gerçekleştirilen operasyonda 12 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen 17 tekneye el konulurken akaryakıt kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu belirlenen 12 kişi ise gözaltına alındı. El konulan teknelerde ayrıca yapılan incelemelerde 25 adet kalaşnikof mermisi ele geçirildi" dedi.

Öne Çıkanlar
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Son Haberler
Rüyada timsah görmek ne demek? Rüyada timsah görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada timsah görmek ne demek? Rüyada timsah görmek neye işaret?
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu. '85 sivilin öldüğü saldırı soruşturulmalı' Dünya
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu. '85 sivilin öldüğü saldırı soruşturulmalı'
İstanbul'da bir ay yaşamanın maliyeti 47 bin lirayı aştı. Gel de yaşa Ekonomi
İstanbul'da bir ay yaşamanın maliyeti 47 bin lirayı aştı. Gel de yaşa
Merapi Yanardağı'ndaki patlamalarda ölen dağcıların sayısı 22'ye yükseldi Dünya
Merapi Yanardağı'ndaki patlamalarda ölen dağcıların sayısı 22'ye yükseldi
A Milli Takımımızın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu Spor
A Milli Takımımızın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu
Elektrik kontağı yüzünden çıkan yangın evi kül etti Gündem
Elektrik kontağı yüzünden çıkan yangın evi kül etti
Sevil Uyar’dan müjdeli haber geldi Magazin
Sevil Uyar’dan müjdeli haber geldi