İran'dan 'Suriye' itirafı

Tuğgeneral Esbati, konuşmasında şunları söyledi: "Suriye'yi kaybetmenin gurur duyulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yenildik, çok kötü bir şekilde yenildik, çok büyük bir darbe aldık ve çok zor bir süreçti." Esbati, Suriye rejiminin devrilmesinden önceki son bir yıl içinde Şam-Tahran ilişkilerinin gerildiğini ve Esad'ın İran destekli milislerin Suriye'den İsrail'e karşı yeni bir cephe açmasına izin vermediğini belirtti.

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Tuğgeneral Esbati, Beşar Esad'ın devrilmesinden kısmen Rusya'yı sorumlu tutarak, Rusya'nın Tahran'a muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) ait karargahı bombalayacağını söylediğini, ancak bunun yerine boş arazileri hedef aldığını dile getirdi.

Esbati ayrıca, Rusya'nın 2024 yılında İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarında radarları kapatarak İsrail ordusunun daha etkili saldırılar düzenlemesine yardımcı olduğunu ifade etti.

İranlı general, Esad rejiminin devrilmesinde ülkedeki yolsuzluğun büyük rol oynadığını belirterek, Suriye'nin üst düzey yetkilileri ve generalleri arasında rüşvetin yaygın olduğunu vurguladı. Bu yolsuzlukların, rejimin zayıflamasına ve sonunda düşmesine neden olduğunu ifade etti.

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Esbati, Esad'ın devrilmesine rağmen İran'ın Suriye'deki siyasi gelişmelerden bağımsız olarak ülkedeki savaşçı devşirme faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Esbati, "Yıllardır çalıştığımız tüm ağları aktif hale getirebiliriz. Yıllardır toplumun farklı kesimlerine sızan adamlarımızı harekete geçirebiliriz, sosyal medyada aktif olabiliriz, direnç hücreleri oluşturabiliriz. Artık diğer uluslararası arenalarda yaptığımız gibi orada da faaliyet gösterebiliriz, buna zaten başladık" ifadelerini kullandı.