İran'ın güneydoğusunda 4,1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan Sınır Komutanı Rıza Şucai, sınırdan yüklü miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine emniyet güçlerinin bölgede operasyon düzenlediğini söyledi.
Şucai, "Çıkan çatışma sonrası kaçakçılar yanlarındakini bırakıp sınırdan kaçtı. Operasyonda 4,1 ton uyuşturucu ele geçirildi." dedi.
İranlı yetkili ele geçirilenler arasında çeşitli silahlar ve mühimmatın da olduğunu belirtti.
BİR IŞİD ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Öte yandan aynı eyalette terör örgütü IŞİD mensubu olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fars Haber Ajansına konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Sistan-Beluçistan Eyalet Komutanı Dostali Celiliyan, İran vatandaşı IŞİD şüphelisinin Saravan kentinde yakalandığını aktardı.