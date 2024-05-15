Madame Coco CEO’su Cem Işık gelecek dönem hedeflerini açıkladı

PANDEMİ SÜRECİNDE NELER YAPILDI?

Cem Işık, pandemi sürecinde yaşanan zorluklara rağmen, şirketin uluslararası pazarda da büyümeye devam ederek bu süreci başarı ile geride bıraktıklarını söyledi.

Işık, şirketin büyümesinde çalışanların istekleri ve müşterilerin talepleri doğrultusunda hareket ederek yüksek oranda büyüme gösterdiklerini belirtti.

Işık, pandemi döneminde depo yatırımları ve planlama çalışmalarıyla şirketin büyümesine katkıda bulunduklarını söyleyerek o süreçte yüzde 100 büyüme sarf ettiklerini belirtti.

2024’TE NE YAPILDI VE NELER YAPILACAK?

Cemal Cem Işık, Madame Coco’nun gelecekteki büyümesini desteklemek için teknoloji yatırımlarına ve perakende optimizasyon yazılımlarına önem verdiklerini, aynı zamanda yurt dışındaki pazaryerleri ile çalışmaların sürdürüldüğünü sözlerini ekledi. Şirket, iç pazardaki faaliyetlerini ve ihracatını güçlendirmek amacıyla gayret göstermeye devam edeceğini belirtti

Işık, geçen seneden bu yana mağazacılık tarafında yüzde 200’lük büyüme gösterdiklerini E-ticarette ise yüzde 300’lük büyüdüklerini söyledi.

Yurt dışında 100 civarı mağazalarının olduklarını söyleyen Işık, gelecek dönemde Avrupa’da ayda 5 mağaza açma hedefleri olduklarını belirtti.

Avrupa pazarlarından ziyade, Orta Doğu’ya da açılma hedeflerinin olduğunu belirten Cem Işık, 2025’te bu hedeflerini gerçekleştirmek için yola koyulacaklarını dile getirdi.

Işık öncelikli hedeflerinin ev denilince akla Madame Coco’nun gelmesi gerektiğini belirtti

ÜRETİMDE TÜRKİYE’NİN PAYI NE?

Üretimlerinin büyük bir çoğunluğunun Türkiye’de olduğunu söyleyen Işık, dolar kurundaki oynaklık ve maliyetlerde artış ne olursa olsun Türkiye’deki üretimlerine aynı oranda devam edeceklerini söyledi.

Işık, Türkiye’de üretimin yüzde 77 civarında olduğunu, yurtdışı üretiminin ise yüzde 23 civarında olduğunu belirtti.

Ayrıca Işık, Türkiye de 500’e yakın tedarikçilerinin olduğunu ve bunların yüzde 70’nin ürünlerini yaptıklarını söyledi.

Işık, geçen sene 500 milyon civarında yatırım yapıldığını ve bu sene daha fazla yatırım yapacaklarını da ifade etti.

MAĞZACILIK VE ÇALIŞAN İLİŞKİSİ

Işık, yılda yaklaşık olarak yüzde 100 milyonun üzerinde müşteri ağırladıklarını söyledi. Bu oranı artırmak için müşterilere özel deneyim sunan dijital öneri sistemlerini kullanarak bu sistem üzerinden müşteri talep ve şikayetlerini göz önünde tutarak, çalışmalarını o yönde yaptıklarını belirtti.

İşe alımlarda her zaman için kişi ile birebir görüşülerek, iş alım sürecini gerçekleştirdiklerini belirten Işık toplamda 3000 çalışanın yüzde 70 civarının kadınlardan oluştuğunu ifade etti.