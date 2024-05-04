İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi

İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi
Kaynak: Haber Merkezi
İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar, "Bence ilişkilerin senden dolayı bitiyor. Çünkü yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Ben erkek olsam seni bırakır giderim." sözlerini kullandı.
1/11
İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi 1

Her daim magazin gündeminin merkezinde yer alan popüler şarkıcı İrem Derici, son zamanlarda katıldığı bir Youtube şovunda özel hayatı ve aşk tecrübeleri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

2/11
İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi 2

Derici, "Hayatımdaki en uzun ilişki bir buçuk yıl sürdü," dedi.

3/11
İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi 3

"Zorun Ne Sevgilim?", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi hit şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran İrem Derici, Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile yollarını ayırdıktan sonra yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir ilişkiye başladı.

4/11
İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi 4

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve cesur yorumlarıyla sıkça adından söz ettiren Derici, Hülya Avşar'ın ev sahipliğinde Youtube platformunda yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' adlı programa konuk oldu.

5/11
İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi 5

Aşk yaşamı üzerine samimi itiraflarda bulunan Derici, geçmişte aldatılma tecrübesi yaşadığını da belirtti.

İlişkileri üzerine konuşurken, "Benim için tekrar barışmak söz konusu olmuyor," ifadelerini kullandı.

6/11
İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi 6

Derici, "Her yeni başlangıçta sanki ilk defa aşık oluyormuşum gibi hissediyorum" dediği sırada Hülya Avşar araya girerek, "Herkes yeni ilişkilerinde bunu söyler. Ancak gerçekten dürüst olan çok azdır" yorumunu yaptı.

7/11
İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi 7

Yoğun çalışma temposundan bahseden Derici'ye Avşar, "Bence ilişkilerin bitme sebebi senin yoğun iş tempon. Ben olsam, bu tempoda seninle devam edemezdim" şeklinde karşılık verdi.

Derici, "Ben her seferinde ilk kez aşık olmuşum diyorum" deyince araya Hülya Avşar'ın girdiği görüldü.

8/11
İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi 8

Avşar, "Kadın da erkek de başladıkları ilişkilerde hep bunu söylerler. Kimse kimseye dürüst değil" ifadelerini kullandı.

9/11
İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi 9

Ağır bir tempoda çalıştığını belirten Derici'ye, Avşar şu yanıtı verdiği görüldü:

"Bence ilişkilerin senden dolayı bitiyor. Çünkü yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Ben erkek olsam seni bırakır giderim."

10/11
İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi 10

İREM DERİCİ KİMDİR?

İstanbul'un renkli dünyasında, 21 Mart 1987'de, reklam dünyasının tanınmış isimlerinden Hulusi Derici ve Jale Ediz'in evladı olarak gözlerini açan İrem Derici, müzikle iç içe bir hayata adım attı. Henüz dört yaşındayken orgun tuşlarına dokunmaya başlayan Derici, sanat eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano bölümünde devam etti ve lise eğitimiyle eş zamanlı olarak bu bölümü tamamladı.

Sosyoloji alanında akademik bir yol çizen Derici, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu ve pazarlama iletişimi üzerine yüksek lisans yaparken, sesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin sevilen yarışması O Ses Türkiye'ye katılarak yarı finale kadar yükselen Derici, bu süreçte reklamcılık alanında da kariyer yaparak üç yıl boyunca bir ajansın metin yazarlığını üstlendi. Müzikal yeteneğini Monopop grubuyla sahnelere taşıyan Derici, Türkiye genelinde birçok konser vererek müzikseverlerle buluştu.

11/11
İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi 11

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Türk eğlence dünyasının parlayan yıldızlarından Hülya Avşar, 1963 yılında Edremit'te Emral ve Celal Avşar çiftinin ilk evladı olarak dünyaya geldi. Annesinin kökleri Balıkesir'e, babasının kökleri ise Ardahan'ın Hasköy bölgesine dayanmakta. Aynı zamanda Avşar-Pirebat Kürt aşiretinin bir ferdi olan Avşar, kültürel mirasını gururla taşımakta.

1983 yılı, Avşar için bir dönüm noktası oldu. Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birincilik tacını giydi ancak evli olduğu anlaşılınca tacı geri vermek zorunda kaldı. Aynı yıl, Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı "Haram" filmiyle sinema kariyerine adım attı.

Müzik eğitimi alarak sanat yolculuğuna devam eden Avşar, müzikallerde rol aldı, altı albüm ve bir single yayınladı. 1995'te piyasaya sürdüğü "Yarası Saklım" albümüyle müzik dünyasında fırtınalar estirdi. "Bu Gece Uzun Olacak" şarkısının klibi, özellikle Avşar'ın dans sahneleriyle popüler kültürde ikonik bir yer edindi. Feminist çevrelerden tepki toplasa da, "Yürü Ya Kulum" şarkısının klibi feminist ve erkek karşıtı mesajlarıyla dikkat çekti. Albümün üçüncü klibi Suat Suna'nın "Sensiz Kaldım" şarkısına çekildi ve geniş beğeni topladı. "Yarası Saklım" albümü, 1,1 milyonluk satış rakamıyla Avşar'ın en çok satan albümü oldu ve onu 90'ların en popüler isimlerinden biri haline getirdi.

1998'de "Hayat Böyle" albümüyle müzik dünyasındaki konumunu pekiştiren Avşar, Serdar Ortaç imzalı "Aradın Mı" şarkısıyla o yılın en çok dinlenen isimlerinden biri oldu. Albümün ikinci klibi "Ah Be Güzelim" şarkısına çekildi ve sanatçı bu şarkıyla da büyük başarı elde etti. 2002'de Sezen Aksu'nun "yar senin derdin ne" ve İlhan Şeşen'in "Aşıklar Delidir" şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Gülşen'in "Alnının Yazısı" şarkısı ve İlhan Şeşen'in "Delilerin Delisi" şarkısı, Hülya Avşar Show'un jenerik müziği olarak kullanıldı ve büyük ilgi gördü.

2000 yılında Kral TV'nin düzenlediği müzik ödüllerinde "Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı" ödülünü kazanan Avşar, Günaydın gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ve Show TV'de "Hülya Avşar Show" programını sundu. Program, Türkiye'de ilk kez 16/9 mm sinematografik formatında çekilen talk show olarak tarihe geçti. Aynı zamanda tiyatro sahnesinde de tek kişilik gösteriler sergiledi, reklam filmlerinde rol aldı ve "Hülya" adlı aylık derginin editörlüğünü üstlendi.

2001 yılında kendi adını taşıyan "Hülya Avşar by H" markasını kurarak moda dünyasına adım atan Avşar, siyah-beyaz düz basic t-shirtlerini kendi web sitesi üzerinden satışa sundu. Spor ve tenis tutkusuyla tanınan Avşar, 2001'den bu yana düzenlediği "Hülya Cup" tenis turnuvasıyla eğitime destek vererek çocuklara burs ve tenis imkanı sağlamaya devam etmekte.

İlgili Haberler
Hülya Avşar'dan şaşırtan evlilik yorumu
Hülya Avşar oyunu kullandı, Beşiktaş diye bağırdı
Hülya Avşar oyunu kullandı, Beşiktaş diye bağırdı
İrem Derici tatil için kesenin ağzını açtı. Balayı adasına ödediği para dudak uçuklattı
İrem Derici’nin sahne şovu için harcadığı para dudak uçuklattı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim
Tuğba Özay İstanbul Boğazı'ndan bikiniyle seslendi: Şunu bilmenizi isterim
Listede beş Türk var. ‘Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği' belli oldu
Listede beş Türk var. ‘Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği' belli oldu
Serpil Çakmaklı'nın son hali ortaya çıktı. Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biriydi
Serpil Çakmaklı'nın son hali ortaya çıktı. Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biriydi
Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay
Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay
Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu?
Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu?
İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar
İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan pozlar