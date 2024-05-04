İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı bakın neler söyledi

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Türk eğlence dünyasının parlayan yıldızlarından Hülya Avşar, 1963 yılında Edremit'te Emral ve Celal Avşar çiftinin ilk evladı olarak dünyaya geldi. Annesinin kökleri Balıkesir'e, babasının kökleri ise Ardahan'ın Hasköy bölgesine dayanmakta. Aynı zamanda Avşar-Pirebat Kürt aşiretinin bir ferdi olan Avşar, kültürel mirasını gururla taşımakta.

1983 yılı, Avşar için bir dönüm noktası oldu. Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birincilik tacını giydi ancak evli olduğu anlaşılınca tacı geri vermek zorunda kaldı. Aynı yıl, Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı "Haram" filmiyle sinema kariyerine adım attı.

Müzik eğitimi alarak sanat yolculuğuna devam eden Avşar, müzikallerde rol aldı, altı albüm ve bir single yayınladı. 1995'te piyasaya sürdüğü "Yarası Saklım" albümüyle müzik dünyasında fırtınalar estirdi. "Bu Gece Uzun Olacak" şarkısının klibi, özellikle Avşar'ın dans sahneleriyle popüler kültürde ikonik bir yer edindi. Feminist çevrelerden tepki toplasa da, "Yürü Ya Kulum" şarkısının klibi feminist ve erkek karşıtı mesajlarıyla dikkat çekti. Albümün üçüncü klibi Suat Suna'nın "Sensiz Kaldım" şarkısına çekildi ve geniş beğeni topladı. "Yarası Saklım" albümü, 1,1 milyonluk satış rakamıyla Avşar'ın en çok satan albümü oldu ve onu 90'ların en popüler isimlerinden biri haline getirdi.

1998'de "Hayat Böyle" albümüyle müzik dünyasındaki konumunu pekiştiren Avşar, Serdar Ortaç imzalı "Aradın Mı" şarkısıyla o yılın en çok dinlenen isimlerinden biri oldu. Albümün ikinci klibi "Ah Be Güzelim" şarkısına çekildi ve sanatçı bu şarkıyla da büyük başarı elde etti. 2002'de Sezen Aksu'nun "yar senin derdin ne" ve İlhan Şeşen'in "Aşıklar Delidir" şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Gülşen'in "Alnının Yazısı" şarkısı ve İlhan Şeşen'in "Delilerin Delisi" şarkısı, Hülya Avşar Show'un jenerik müziği olarak kullanıldı ve büyük ilgi gördü.

2000 yılında Kral TV'nin düzenlediği müzik ödüllerinde "Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı" ödülünü kazanan Avşar, Günaydın gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ve Show TV'de "Hülya Avşar Show" programını sundu. Program, Türkiye'de ilk kez 16/9 mm sinematografik formatında çekilen talk show olarak tarihe geçti. Aynı zamanda tiyatro sahnesinde de tek kişilik gösteriler sergiledi, reklam filmlerinde rol aldı ve "Hülya" adlı aylık derginin editörlüğünü üstlendi.

2001 yılında kendi adını taşıyan "Hülya Avşar by H" markasını kurarak moda dünyasına adım atan Avşar, siyah-beyaz düz basic t-shirtlerini kendi web sitesi üzerinden satışa sundu. Spor ve tenis tutkusuyla tanınan Avşar, 2001'den bu yana düzenlediği "Hülya Cup" tenis turnuvasıyla eğitime destek vererek çocuklara burs ve tenis imkanı sağlamaya devam etmekte.