Hülya Avşar'dan şaşırtan evlilik yorumu

Hülya Avşar evlilik ile ilgili düşüncelerini "5 senelik kontratlarla olsa" sözleri ile ifade etti.

Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra YouTube üzerinden yaptığı açıklamaları ile adından söz ettiren yıldız Hülya Avşar bu kez evlilik ile ilgili söyledikleri ile gündeme girdi. Ünlü Psikiyatr Arif Verimli’yi programında konuk eden 60 yaşındaki Avşar kızı bu kez evlilik ile ilgili sözleri ile hayranlarını şaşırttı.

Evlilikler konusunda 5 senelik kontratlar olmasını savunan Hülya Avşar “İnsanlar en azından 5 yıl sonra heyecanla ‘Acaba benle evliliğe devam eder mi?’ diye düşünse. Yani kira kontratı gibi... Olmaz mıydı? O heyecanlandırmaz mı insanları?” diye konuştu.

BU SÖZLER KARŞISINDA ARİF VERİMLİ DALDI GİTTİ

Sözlediği sözler üzerine Arif Verimli'nin dalgın bir halde onu izlediğini fark eden Avşar kızı, “Hocam iyi misiniz?” diye sordu. Arif Verimli'nin bu sözler karşısında sessiz kalarak "İyiyim düşünüyorum" demesi ise izleyenleri güldürdü.