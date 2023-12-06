İrem Derici’nin sahne şovu için harcadığı para dudak uçuklattı

İrem Derici’nin görkemli sahne şovu 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vurmuştu. Harbiye konseri ve ödül töreninde harcadığı toplam parayı açıklayan şarkıcı "O fiyata araba alınır" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İrem Derici’nin sahne şovu için harcadığı para dudak uçuklattı

İrem Derici, geçtiğimiz ay Harbiye Açıkhava konserini gerçekleştirmiş ve bu konser için tam 3 milyon TL masraf yapmıştı.

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ÖZEL SAHNE HAZIRLANDI

16 kişilik orkestrası ve 20 dansçıdan oluşan ekibiyle sahneye çıkan Derici'nin konserinde toplam 150 kişi çalışmıştı. Marakeş, Amsterdam, İstanbul ve New York başlıklı dört bölümden oluşan konserde her şehir için ayrı dekor, ışık ve kostümler hazırlanmıştı.

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ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILARI SÖYLEDİ

Derici, konserinin bir kısmında da Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları akustik olarak söylemişti. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyerek dans eden İrem Derici gecenin sonunda dakikalarca alkışlanmıştı.

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20 KİŞİLİK EKİBİYLE SAHNEYE ÇIKTI

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, İrem Derici’nin görkemli sahne şovuyla start aldı. 14 metre yükseklikten bir yıldızın üzerinde sahneye inen ünlü popçu “Bitter”, “Ara Sıra”, “Yaz Gülü” şarkılarını seslendirirken, 20 kişilik ekibi de danslarıyla ona eşlik etti.

"6 MİLYON TL'YE ARABA ALINIRDI"

İrem Derici dansçılarıyla birlikte unutulmayacak bir sahne şovuna imza attı. Derici, şovu için kesenin ağzını açtığını söyledi:

"Bu şov için 3 milyon TL harcadım. Harbiye konserimde de o kadar gitmiştir. 6 milyon TL’ye araba alınırdı."


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