İrlandalı şarkıcı Roisin Murphy İstanbul’a geliyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre elektro popun ünlü ismi, "PSM Loves Summer by %100 Müzik" organizasyonuyla 7 Haziran'da Zorlu PSM'de konser verecek.

Murphy, solo albümündeki eserlerin yanı sıra Moloko ile bilinen şarkılarını da yorumlayacak.

İngiliz müzisyen Mark Brydon ile kurdukları Moloko'nun yarısı olarak tanınan başarılı müzisyen, 2005'te ilk solo albümü "Ruby Blue"yu yayınladı. İkinci solo albümü "Overpowered" 2007'nin en çok ses getiren albümlerinden biri olan Murphy, üçüncü solo albümü "Hairless Toys" ile Mercury Ödülleri'ne aday gösterildi.

Roisin Murphy, 2016'da "Take Her Up to Monto", 2020'de ise "Roisin Machine" albümlerini yayınlayarak, solo kariyerinde 5 stüdyo albümü ve 32 tekliye imza attı.