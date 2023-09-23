İrlanda'da sporcu çocuğa skandal hareket

İrlanda’da düzenlenen GymSTART jimnastik etkinliklerinde görevli bir kadın, sporculara madalyasını verirken ırkçılık yaparak Afrika kökenli genç kıza madalyasını takdim etmedi.

İrlanda'da sporcu çocuğa skandal hareket

İrlanda'da 2022 yılı Mart ayında düzenlenen GymSTART jimnastik etkinlikleri utanç verici görüntülere sahne oldu.

Etkinlik sonrası sırayla öğrencilere madalyalarını dağıtan bir görevli, Afrika kökenli genç kızı es geçerek diğer öğrencilere madalyalarını takdim etti. Küçük sporcunun görevlinin ardından bakıp sabırla madalyasını beklediği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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YAZILI ÖZÜR METNİ GÖNDERİLMİŞ

Görüntülerin sosyal medyada gündem olması ardından İrlanda Jimnastik Federasyonu ‘oyunlarında ırkçılık iddiası' hakkında açıklama yaptı:

“Şikayette, etkinlikte görevlilerimizden birinin ırkçı davranışlarda bulunduğu iddia ediliyordu. E-postayı aldıktan sonra konuyu araştırdık. Jimnastik İrlanda, derhal aile ile temasa geçerek endişelerini dile getirdi ve konunun araştırıldığı konusunda güvence verdi. İlgili yetkilinin kimliğini tespit ettik ve söz konusu kişiyi şikayet konusunda bilgilendirdik. Söz konusu görevli, yaşananların kabul edilemez olduğunu tamamen kabul etmiş ancak bunun kasıtlı olmadığını vurgulamıştır. İlgili görevli, hatanın farkına vardıktan sonra derhal hatayı düzelttiklerini ve ilgili yarışmacının Oyun Alanından ayrılmadan önce madalyasının kendisine takdim edilmesini sağladıklarını söyledi. Yetkili ayrıca, dürüst bir hata olarak nitelendirdikleri bu durumdan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etmiş, yarışmacı ve ailesinden şahsen özür dileme fırsatı talep etmiştir. Bu talep başlangıçta reddedilmiştir. Yarışmacı ve ailesine, kimliği tespit edilen kişi tarafından yazılı bir özür sunulmuştur.”

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