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  • Bartın’da çöken köprünün yerine yapılmıştı. Irmağı kapatan yol yine çöktü

Bartın’da çöken köprünün yerine yapılmıştı. Irmağı kapatan yol yine çöktü

Bartın’ı vuran selin yıktığı köprünün yerine yapılan servis yolu suyun yükselmesiyle birlikte çöktü. Yol trafiğe kapatıldı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 13:30
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Irmağı kapatan yol yine çöktü. Bartın’da çöken köprünün yerine yapılmıştı

Bartın’da çöken köprünün yerine yapılmıştı. Irmağı kapatan yol yine çöktü
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Dün sabah saatlerinden itibaren 64 kilogram yağışın düştüğü Bartın’da Kozcağız Irmağı'nın debisi, 3 metre yükseldi. Kentte 27 Haziran’da selde yıkılan ‘Kozcağız-1’ köprüsünün yerine, 300 metre aşağısına yapılan 200 metre uzunluğundaki servis yolu ise dün gece ırmak suyundaki yükselmeyle çöktü.

Karayolları ekipleri, şeritler çekerek, yolu araç ve yaya trafiğe kapattı. Bartın Kozcağız-Çaycuma Perşembe beldelerine ulaşımı sağlayan servis yolunun trafiğe kapanmasının ardından sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi.

Yolun altına yapılan menfezlerin de selde devrildiği görüldü. Karayolları ekipleri, yağışın sona ermesinin ardından yolun yeniden yapılacağını belirtti.

Taşkın nedeniyle çöken servis yolu, havadan drone ile görüntülendi.

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Misafir
26.11.2022 13:40
Vakti zamanı geldiğinde hesabını soran olur elbet.  
 
1950
26.11.2022 13:38
Yılmaz toprak çöker, şöyle dağdan dağa kallavi köprü yapacan ki çökmesin  
 
liyakatsizlik heryerde
26.11.2022 13:33
heryerde bir kokusmuzluk capsızlkl tepeden tırnağa  
 
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