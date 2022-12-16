Irmak kenarından gelen 'imdat' sesi ekipleri harekete geçirdi

(DHA) - Olay, saat 21.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kemerköprü meydanından geçen Bartın Irmağı kenarından 'imdat' diye bağıran birini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi.

Polis ekipleri çevredeki vatandaşlarla konuştuğu sırada bir kişi, eşinin kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri ellerindeki projektörlerle yaklaşık 100 metrelik alanda, ırmak yüzeyinde karadan arama yaptı.

Bir süre sonra eşinin kaybolduğunu söyleyen vatandaş, eşine telefonla ulaştığını söyledi. Kadınla görüşülmesinin ardından arama çalışmaları sonlandırıldı.