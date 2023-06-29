Irmak ne demek? Irmak isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Irmak son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Irmak ne demek? Irmak isminin anlamı nedir?

Irmak ne demek? Irmak isminin anlamı nedir?

Irmak adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Irmak isminin anlamını araştırıyor. Peki, Irmak ne demek? Irmak isminin anlamı nedir?

IRMAK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Irmak ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.

- Ayrılmak, geçmek, uzaklaşmak.

IRMAK İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Irmak ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Irmak adını koymak caizdir.

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