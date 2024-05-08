Şırnak’ta ot toplamaya giden köylüden 2 gündür haber alınamıyor

Ancak geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Güneyçam Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İz arama köpekleri, askeri helikopter ve dronlar da destek veriyor. Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Atay, "Jandarma, AFAD ve vatandaşlarımızın arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tek temennimiz kaybolan vatandaşımızı sağ salim bulup ailesine kavuşturmak" açıklamasında bulundu.